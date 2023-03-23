Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya-Kayseri kara yolu üzerinde bir araca operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 gümrük kaçağı cep telefon, ruhsatsız tabanca ile şarjör, 4 fişek, 70 paket kaçak sigara, 34 elektronik sigara, 9 akıllı kol saati, 8 elektronik sigara likidi, 5 kablosuz kulaklık, 34 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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