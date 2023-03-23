Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen M.A, A.Ö. ve K.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Niğde-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında 3 şüpheli yakalandı, 1150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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