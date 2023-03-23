KAYMEK ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenleyecek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ramazan ayına özel etkinlikler düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK, Kumsmall AVM'de düzenleyeceği "ramazan etkinlikleri" programı ile vatandaşlara ramazanın heyecanını yaşatacak.

Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklerde el sanatları workshopları, çocuk şenliği ve Osmanlı fotoğrafçılığı aktivitelerin yanı sıra vatandaşlar kurulan KAYMEK el sanatları ürün satış standından el emeği göz nuru eserleri satın alabilecek.

KAYMEK'in ramazan etkinlikleri 19 Nisan'a kadar devam edecek.

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