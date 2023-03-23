Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bazı adreslere düzenledikleri operasyonda, A.E, S.S, O.T, E.T, Y.E.Ö, İ.B.K. ve H.S.B'yi yakaladı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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