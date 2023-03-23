Melikgazi Belediyesinin Dulkadiroğlu ilçesine kuracağı konteyner kentin altyapısı tamamlandı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kurulacak konteyner kentin altyapısını tamamladıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren depremzede şehirlere destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla deprem bölgelerinde ilk kalıcı konutların temel atma işleminin yapılacağını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Bir sene içerisinde bu konutlar tamamlanacak ancak tabii bir yıl uzun bir süre ve bu süre zarfında depremzede kardeşlerimizin en iyi şekilde ev ortamını sağlayacak konteynerden yaşam kentler yapılıyor. Bu kapsamda biz de Melikgazi Belediyesi olarak Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçemiz için bir konteyner kent yapıyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Bugün itibarıyla konteynerler gitmeye başlayacak ve bir hafta içerisinde kurulumu tamamlanacak. 10-15 gün içinde de buraya vatandaşlarımızı taşıyacağız. Önceliğimiz engellisi ve yatalak hastası olan vatandaşlarımızda olacak. Yeni inşa edeceğimiz bu yaşam alanında, kütüphaneden otoparka, çamaşırhaneden çay ocağına kadar birçok donatı yer alacak."

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