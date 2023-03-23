Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanığa hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yargılanan 3 sanıktan birine 16 yıl 8 ay, diğerlerine 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.F.Ö. ile tutuksuz yargılanan ağabeyi B.B.Ö. ve T.B. katıldı.



Maktul O.A'nın yakınları ve taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, önceki savunmalarını tekrarlayan sanıklar suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.



O.A'nın babası Ş.A, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Sanık avukatları da mütalaaya ilişkin savunmada bulundu.

Duruşma savcısının daha önce 3 sanığın da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını istediği davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.F.Ö'yü 16 yıl 8 ay, diğer sanıklar B.B.Ö. ve T.B'yi ise delilleri gizlemekten 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 29 Ekim 2021'de çıkan tartışmada silahla vurulan O.A, arkadaşları tarafından Yeşil Mahalle Cumali Sokak'taki evine getirilmişti.

Ailesinin ihbarıyla sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan O.A, 8 gün sonra hayatını kaybetmiş, şüpheliler M.F.Ö, B.B.Ö. ve T.B. hakkında dava açılmıştı.

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