Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Talha Erdem, Bilim Akademisi 2023 yılı BAGEP Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilim Akademisi tarafından başlatılan Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2023 yılı sonuçları açıklandı.

AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Erdem, Malzeme Mühendisliği alanında ödüle layık görülen 3 bilim insanından biri oldu.

Erdem'e ödülü 8 Nisan 2023 tarihinde Ankara'da düzenlenecek törende verilecek.

- ERÜ Rektörü Altun, öğrencilerle iftar yaptı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, iftarını yemekhanede öğrencilerle yaptı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altun, rektör yardımcıları Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, senato üyeleri, fakülte dekanları ile birlikte ramazan ayının ilk gününde öğrenci yemekhanesinde iftar yaptı.

Sıraya girip, tabldotla yemeğini alan Altun, öğrenciler ile sohbet etti.

Altun, Ramazan ayı boyunca ERÜ’de hayırseverlerin katkıları ile her gün öğrencilere ücretsiz iftar verileceğini kaydetti.

- Büyükkılıç ilk iftarını Develi'de yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilk iftarını Develi'de Develi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, iftara Büyükkılıç'ın yanı sıra eşi, ailesi ve ilçe sakinleri katıldı.

Develilerle sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, "Ramazanın ilk iftarında Develili hemşerilerimizle birlikte olduk. Birliğimiz ve beraberliğimiz bizim en büyük gücümüz. Rabbim bu gücümüzü daim kılsın." ifadelerini kullandı.

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