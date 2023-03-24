Kayseri'nin 9 baharatla harmanlanan lezzeti: Sucuk içi

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KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'ye özgü lezzetlerden, hem sahur hem de iftar sofralarında sıkça tüketilen sucuk içi ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Ramazan ayında üretimi artan sucuk içi, tok tutmasının yanında lezzetiyle de tercih ediliyor. "İrişkik" adıyla da anılan sucuk içi, büyükbaş hayvanın kaburga etinden çekilen kıymayla yapılıyor.

İçine atılan tatlı biber, acı biber, kimyon, karabiber, zencefil, tarçın, kişniş, karanfil ve yenibahar gibi baharatların ardından yoğrulan sucuk içi, kavrulduktan sonra hem iftar hem de sahur sofralarını süslüyor.

Sucuk ve pastırma satışı yapan Yunus Karaca, AA muhabirine, sucuk içine ramazan ayında daha çok rağbet olduğunu bu lezzetin sahur ve iftar sofralarında sıkça tüketildiğini belirtti.

Sucuk içinin Kayseri'ye özgü bir lezzet olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Sucuk içi Kayseri'nin vazgeçilmez tatlarından biri. Kayseri'de ramazan aylarında yapılır. Özellikle insanların, kasaptan aldığı eti baharatla karıştırıp harmanladıktan sonra iftar sofrasında tükettiği vazgeçilmez lezzetlerden biri. İçine tercihe göre 7 ya da 9 çeşit baharat katılır. Tatlı biber, acı biber, kimyon, karabiber, zencefil, tarçın, kişniş gibi baharatlar katılır. Bunların hepsini harmanlarız, et ve sarımsakla karıştırırız. Birkaç saat dinlendikten sonra müşterilerimize sunarız."

- Tavada kendi yağıyla pişiyor

Karaca, evlerde sucuk içini pişirirken tavaya yağ yerine az miktarda su konulmasını önererek, bu sayede yapışmasının önleneceğini söyledi.

Sucuk içinde et, iç yağ ve baharat oranına dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Karaca, "Sucuk içi için kasaptan güzel et alınacak. Etiyle yağı dengeli şekilde yapılırsa çok güzel sucuk içi olur. Bu sırf etten olmaz, etten olduğu zaman sucuk içi hiç olmaz. Tavaya koyacaksınız, pişireceksiniz, Azıcık yağına banacaksınız, afiyetle yiyeceksiniz." dedi.

Sucuk içi susattığı için ağırlıklı iftarda tercih edildiğini belirten Karaca, sahurda da yenildiğini sözlerine ekledi.

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