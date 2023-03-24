Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından narko rehber eğitim semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğü'nün kentte uyuşturucu madde satışına karşı sürdürdükleri mücadele kapsamında düzenlenen seminerle KAYMEK kursiyerlerine eğitim verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği eğitim, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti.

Kursiyerlere, madde bağımlılığı ve bağımlılığa karşı alınacak önlemler gibi konular hakkında bilgiler verildi.

- Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), ramazan ayına özel program düzenledi.

Kumsmall Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen programda, vatandaşlar çeşitli el sanatlarını ilk defa uygulama fırsatı bulurken, çocuklar ise kendileri için düzenlenen şenlikte eğlendi.

- Kütüphaneler 700 bin kişiyi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait kütüphaneleri bu yılın ilk 3 ayında 700 bin kişi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin geleceğe miras kalacak kütüphaneleriyle adından sıkça söz ettirdiğini bildirdi.

Yükseköğretim kurumları sınavlarına hazırlanan öğrencilerin kütüphanelerde çok rahat ve konforlu ders çalıştığını belirten Büyükkılıç, Kayseri'de geleceğin ilim, bilim, kültür ve irfan temelleri üzerine sağlam bir şekilde inşa edilmesi amacıyla büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

- Büyükkılıç, vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ve Hacılar ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayının ilk cuma namazını Köşk Mahallesi'ndeki Safa Camii'nde kılan Büyükkılıç, cami çıkışı vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile ilçe semt pazarında esnaf ve vatandaşlara buluşan Büyükkılıç, herkesin ramazan ayını kutladı, pazardaki ürünleri inceledi.



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