Kocasinan Belediyesi ramazan boyunca ikram lokması dağıtacak

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, ramazan boyunca farklı camilerde teravih namazı sonrası vatandaşlara ikram lokması dağıtacak.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, ramazan ayının feyzini vatandaşlarla paylaşmanın huzur verici olduğunu bildirdi.

Vatandaşlara teravih namazından sonra tatlı ikram ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, "Hem kaynaşmaya vesile oluyor hem de burada vatandaşlarımızın, mahallemizin sorunlarıyla ilgili istişare etmiş oluyoruz. Bu vesileyle geçen yıl ramazan ayı ile birlikte hizmete sunduğumuz ikram lokmasıyla geleneksel lezzetleri Kocasinan'ımızda yaşatıyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.