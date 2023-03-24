Talas'ta "Biz pişirelim siz ulaştırın" uygulaması devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından ilki 2021 yılında hayata geçirilen "Biz pişirelim siz ulaştırın" uygulaması devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaş ve belediye iş birliğiyle gerçekleştirilen uygulamayla her gün depremzede, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli yaklaşık 1000 kişiye yemek ulaştırılıyor.

Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.00'de başlayıp iftar saatine kadar devam edecek uygulama kapsamında, Atatürk Bulvarı Osmanlı Evi, Yenidoğan Mahallesi muhtarlığı önü, Tablakaya Mahallesi meydanı ve Mevlana Mahallesi meydanı Selçuklu Evi önünde sıcak yemek servisi yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.