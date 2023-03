AK Parti'nin Kayseri'deki temayül yoklamasına katılan Karaaslan:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için daha çok insana ulaşmaya, daha çok gönül kazanmaya çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik Kadir Has Kongre Merkezi'nde teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Temayül yoklaması için Kayseri'ye gelen Karaaslan, gazetecilere, 14 Mayıs seçimlerinin Cumhuriyet'in 100. yılındaki hedeflerine ulaşma gayretini tamamlayacak çok önemli bir eşik olduğunu ifade etti.

Ülkenin meçhule sürüklenmesine asla fırsat vermeyeceklerini aktaran Karaaslan, Türkiye'nin ortak hedefleri, vizyonu doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olmanın bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Omuzlarında yalnızca bugünün değil, geleceğin ve tarihin sorumluluğu bulunduğuna değinen Karaaslan, 14 Mayıs seçimleri sonrasında kolları sıvayıp, proje ve yatırımlara devam edeceklerini dile getirdi.

Karaaslan saat 16.00'da eş zamanlı olarak Türkiye'de temayül yoklamasının sona ereceğini belirterek, "Dijital olarak ikinci kez gerçekleştiriyoruz temayülümüzü. Dijital Türkiye vizyonu çerçevesinde AK Parti olarak yine Türkiye'de bu anlamda tek ve öncü siyasi parti olarak teknolojiyi en yoğun şekilde kullanıyoruz. Kağıt israfını önlüyoruz." diye konuştu.

Çiğdem Karaaslan, 14 Mayıs'taki seçimin önemine dikkati çekerek, "Her seçimde çalıştığımızdan daha çok çalışacağımız, her seçimde ulaştığımızdan daha çok insana ulaşacağımız ve her seçimde kazandığımızdan daha çok gönül kazanacağımız bir sürece bismillah dedik, başladık." ifadesini kullandı.

AK Parti'de kavgaların, pazarlıkların, makam, mevki hırslarının, kişisel ikballerin ön planda olmadığı dile getiren Karaaslan, Türkiye'ye gelecek vadeden, sözüne güvenilen ve verdiği sözü bugüne kadar gerçekleştiren bir parti oldukları için 15 seçimi zaferle sonuçlandırdıklarını kaydetti.

Temayül yoklamasında bazı AK Parti milletvekilleri, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da hazır bulundu.

