Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri, kırsal mahallelerde çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacivat-Karagöz çocuk tiyatrosunun sahnelendiği etkinlik Süleymanlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Hacivat ve Karagöz'ün oyununa çocuklar da dahil oldu.

Tiyatro oyunu, bugün Çatakdere Mahallesi'nde sahnelenecek.

- Çolakbayrakdar depremzede ailelerle iftar yaptı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, deprem bölgelerinden Kayseri’ye gelen depremzede öğrenciler ve ailelerle iftarda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, iftar programı Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbim, tüm depremzede kardeşlerimizin şehirlerinin tekrar ayağa kalkmasını, doğup büyüdükleri topraklarda, sağlık ve huzur içerisinde yaşamalarını nasip eylesin. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek, yaraları sarmak için yoğun bir şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı.

- Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde açılacak kütüphaneyi gezdi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Hacılar ilçesinde yaptırıyan Halit Özkaya Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte kütüphaneyi inceleyen Büyükkılıç, burada sessiz çalışma alanı ve bilgisayar odası olduğu bölümleri gezdi, kitaplıklarda bulunan kitapları inceledi.

Kütüphanenin Hacılar ilçesine yakıştığını aktaran Başkan Büyükkılıç, "Hayırseverimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve ekibine de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



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