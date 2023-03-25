AK Partili Karaaslan'dan Büyükkılıç'a ziyaret

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, temayül yoklaması için kente gelen Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve partililerle Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık girişinde karşılanan Karaaslan, Büyükkılıç ile belediye bahçesinde bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Büyükkılıç, Karaaslan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yürütülen çalışmalar ve yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Karaaslan ise kentte belediyecilik anlamında yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Başkan Büyükılıç ve ekibine teşekkür etti.

Öte yandan, genel seçimler öncesi Kayseri milletvekilliği için aday adaylığını açıklayan bazı isimler de Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

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