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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen S.G. ve M.O'nun bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Zanlıları gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada, 15 gram metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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