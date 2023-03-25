Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen S.G. ve M.O'nun bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Zanlıları gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada, 15 gram metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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