Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, iftarda vatandaşlarla buluştu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye tarafından düzenlenen iftarda vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, KAYTUR tarafından Muhabbet Çay Bahçesi ve Büyükşehir Yemekhanesi'nde kurulan iftar sofralarında vatandaşla bir araya geldi.

Büyükkılıç, tek tek masaları gezerek, vatandaşlara hayırlı ramazanlar diledi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Sadıklar Camisi'nde teravih namazı kılan Büyükkılıç, daha sonra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile beraber vatandaşlara tatlı ikram etti.

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