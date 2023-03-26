Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde Hisarcık Mahallesi esnafıyla buluştu.

Esnafla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinleyen Büyükkılıç, ramazan ayını kutladı.

Esnaf ve vatandaşlar da ilgisi ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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