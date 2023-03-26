Salon: Murat Kocatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir, Eser Türkoğlu
Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Abdullah Çam, İbrahim Emet, Radzivon, Mihajlo, Yuri (Alperen Demirciler, Ali İhsan Heper)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Nicholas, Mırza, Burutay Subaşı, Daniel Ja, Mustafa Cengiz (Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı)
Setler: 25-22, 15-25, 9-25, 23-25
Süre: 98 dakika (27, 24,19, 28)
KAYSERİ (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor'u 3-1 yendi.