KESOB Başkanı Odakır'dan küçük esnafa destek çağrısı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, vatandaşlara ramazan alışverişini küçük esnaftan yapmaları çağrısında bulundu.



Odakır, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan dolayısıyla başta gıda ürünleri olmak üzere çeşitli ürünler alındığını belirterek, küçük esnafın bu tür alışverişlerle ayakta kalabileceğine dikkati çekti.

Küçük esnaf olmadan büyük esnafın olamayacağını vurgulayan Odakır, "Elbette vatandaşlarımız istediği ürünü istediği yerden almakta serbest. Biz 32 bin esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak naçizane öneride bulunuyoruz. Esnafımıza sahip çıkıp yaşatalım. Alışverişlerimizi küçük esnaftan yapalım." ifadelerini kullandı.





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