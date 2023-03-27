Türkiye'nin otomobili Togg, Kayserililerle buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Kayseri'de sergilenmeye başlandı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu önünde sergilenen T10X'e protokol üyeleri ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vali Vekili Şenol Esmer, İl Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, kurum müdürleri ve ilçe belediye başkanları otomobili inceledi.

Burada konuşan Vali Vekili Esmer, düşüncesi ve dizaynıyla tamamen yerli bir ürün olan Togg ile gurur duyduklarını söyledi.

Büyükkılıç ise yerli otomobilin ortaya çıkmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da Togg'un, bir hayalin nasıl gerçekleştiğine en güzel örnek olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından vatandaşlar yerli otomobili inceledi.

T10X, bir ay boyunca Kayseri'de sergilenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.