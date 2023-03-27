Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel öğrenciler, ramazan heyecanı yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaşam merkezi 53 personeli ile 320 özel öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor.

Onbir ayın sultanının gelmesiyle merkezde ramazan heyecanı yaşanıyor.

Odaları ve sınıfları ramazana özel hazırlanan merkezde, özel öğrenciler de duygularını "Ramazan Hoş geldin okulumuza", "Ramazan mutluluktur", "Ramazan hoşgörüdür", "Ramazan birliktir", "Ramazan beraberliktir" ve "Ramazan kavuşmaktır" diyerek aktardı.

- Başkan Büyükkılıç, spor salonunu inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından modern bir salon haline getirilen Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nu gezen Büyükkılıç'a inceleme esnasında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve daire başkanları eşlik etti.

Sistem odaları ve atölyeleri de gezen Büyükkılıç, Özdoğan ile basketbol oynadı.

- Erciyes Kayak Merkezi'ne gezi düzenlendi

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) öğrenciler için Erciyes Kayak Merkezi gezisi düzenledi.

KAYMEK tarafından hayata geçirilen Değer Gençlik Projesi ile öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin yanında sosyal gelişimine katkı verecek etkinlikler de yapılıyor.

Bu kapsamda Erciyes Dağı'na gezi düzenlendi. Buradaki merkezde kayak yapan öğrenciler, gondola binerek zirve heyecanı da yaşadı.

- Talas Belediyesinden "Biz Pişirelim Siz Ulaştırın" uygulaması

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, iki yıl önce başlatılan "Biz Pişirelim Siz Ulaştırın" projesi kapsamında vatandaşlara paket yemek servisi yaptı.

Atatürk Bulvarı'ndaki Osmanlı Kültür Evi'nde gerçekleştirilen programa katılan Yalçın, vatandaşlarla sohbet edip, yemek dağıtımı yaptı.

Ramazan boyunca her gün saat 18.00'de başlayıp iftar saatine kadar devam eden uygulama kapsamında Osmanlı Kültür Evi, Yenidoğan Mahallesi muhtarlığı önü, Tablakaya Mahallesi Meydanı ve Mevlana Mahallesi Meydanı Selçuklu Evi olmak üzere 4 noktada paketler halinde sıcak yemek servisi yapılacak.

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