İtfaiye ekipleri deprem bölgesinde hurdadan yapılan otobüste konakladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hurda otobüsten tasarlanan afet aracı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde itfaiye ekiplerine konaklama yeri oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından deprem, sel gibi afet durumlarında görevli personelin olay yerinde geçirdiği gün süresince konaklamasını daha sağlıklı bir biçimde yapabilmeleri için hurda bir otobüs, iki yıl önce doğal afet konaklama aracına dönüştürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin bölgede görevlendirildiğini belirtti.

Deprem bölgesinde aynı zamanda afet aracının kriz yönetimini de kolaylaştırdığını aktaran Büyükkılıç, "Mobil konaklama afet aracımız, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde görevlendirilen personelin afet bölgesinde yemek, barınma, konaklama gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük kolaylık sağladı. 17 gün boyunca ekiplerimize, afet aracında daha sağlıklı bir biçimde konaklama imkanı oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, su deposuyla, lavabosu, tuvaleti, banyosu, yatakları, mutfağı, dinlenme ortamı ve direksiyon yanındaki yardımcı şoförüyle birlikte afet aracı sayesinde ekiplerin, bölgede daha aktif bir çalışma yürüttüğünü vurguladı.

Aracın dizaynı hakkında bilgi veren Büyükkılıç, afet aracının içerisinde, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinası, mikrodalga fırın, klima, ranza, klozet ve banyo bulunduğunu ifade etti.

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