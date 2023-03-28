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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duvarları süslenen evlerde çocuklara ramazan sevinci aşılanıyor

AA

Duvarları süslenen evlerde çocuklara ramazan sevinci aşılanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de anneler, evlerindeki duvar süslemeleri ve bilgilendirici etkinlik köşeleriyle ramazanı çocuklarına küçük yaşta sevdirmeyi amaçlıyor.

Ramazanda balon, renkli ışık ve kartonlarla duvarları süsleyen, dua, kitap okuma gibi bilgilendirici içeriklerin yer aldığı etkinlik köşeleri oluşturan anneler, çocuklarına ramazan sevinci aşılamayı hedefliyor.

Annelerden Tuba Ünar, AA muhabirine, 7 yaşındaki kızı için iki yıldır ramazanda bu tür hazırlıklar yaptığını söyledi.

Kızının da bu hazırlıklardan çok keyif aldığını belirten Ünar, "Meşakkatli, uğraş gerektiren bir süslemeden söz etmiyoruz. Birkaç balonla, ışıklarla çocuğun ilgisini çekmek, merakını uyandırmak ve sonra da öğreterek merakını gidermek aslında amaç bu." dedi.

Ünar, kızıyla teravih namazlarına gittiğini dile getirerek, "Teravihte sıkılmasın diye camideki çocuklara şeker dağıtıyoruz. Hediyeleşme kartlarıyla komşularımızla hediyeleşiyoruz. Osmanlı'da ramazanın çok güzel kutlandığını biliyoruz. 11 ayın sultanını seviyoruz ve sevdirmeye çalışıyoruz. Kızım evde bir coşku, sevinç olduğunun farkında." diye konuştu.

Doğa Ünar da annesiyle her gün teravihe gittiğini, evlerini süslemek için ramazan ayını sabırsızlıkla beklediğini anlattı.

- "Heyecanımızı, duygumuzu çocuğumuza aktarmaya çalışıyoruz"

Selda Çalap ise ramazan dolayısıyla yetişkin olarak çeşitli hazırlıklar yapmanın yanı sıra çocuklar için evde yapılan hazırlığı da önemsediğini vurguladı.

Ramazanda yaşanan coşku ve heyecanın çocuklarına da geçmesini istediğini belirten Çalap, şunları kaydetti:

"Bu duyguyu çocuklara daha somut şeylerle anlatmamız gerekiyor. O yüzden evimizi süsleyerek, heyecanlı şekilde çocuklarımızla konuşarak bunu aktarmaya çalışıyoruz. Çocuğumla süslemeler yapıyoruz, üzerinde konuşuyoruz. Ramazan için gün sayıyor. Heyecanımızı, duygumuzu çocuğumuza aktarmaya çalışıyoruz. Kızımın yaşına uygun zarflar hazırladım, içinde görevler ve bazı günler de sürprizler var."

Kübra Çalap da ramazanı çok sevdiğini, annesiyle evlerinin kapısını süslediğini ve bir köşe hazırladıklarını söyledi.

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