Talas Belediye Başkanı Yalçın market ve fırınları denetledi

KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, market ve fırınlarda denetim yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, ilçede faaliyet gösteren fırınlardaki denetimlerde ramazan pidesi gramajını, marketlerde ise etiket-kasa uyumunu kontrol etti.
Başkan Yalçın, ramazanın manevi atmosferinin her yerde yaşandığını belirterek, "Evlerimizde, iş yerlerimizde, sokaklarda mübarek ayın iklimini hissettiğimiz şu günlerde huzur içinde bir oruç ibadetini yaşamak için bütün gücümüzle gayret ediyoruz. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren bütün esnafımıza teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda vatandaşlarımız alışverişlerini güven içinde yapsınlar diye belirli aralıklarla denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.