Kocasinan Belediyesi geleneksel hale getirdiği iftarların ilkini Yenimahalle'de verdi

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından Yenimahalle'de düzenlenen iftara yaklaşık 4 bin 500 kişinin katıldığı bildirildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl geleneksel hale getirilen iftarın ilkini Yenimahalle'de gerçekleştirdiklerini belirtti.
Diğer mahallelerde de iftar sofrası kuracaklarını bildiren Çolakbayrakdar, "Sofralarımız paylaştıkça bereketleniyor. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Bu birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.