Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 3 ayrı dosyadan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T'yi yakaladı.

B.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

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