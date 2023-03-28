Kayseri'de sahte parayı bozdururken yakalanan sanık hakim karşısına çıktı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sahte 1500 doları döviz bürosunda bozdururken yakalanan yabancı uyruklu sanığın 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Irak uyruklu tutuksuz sanık A.A.A. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın "parada sahtecilik" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.A.A, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, fayans işi yaptığını, bir müşterisinden gelen 1500 doları bozdurmak için döviz bürosuna gittiğinde sahte olduğunu öğrendiğini öne sürdü.

Suçsuz olduğunu iddia eden A.A.A, beraatini talep etti.

Olayın yaşandığı döviz bürosundan gelen tanık da paranın sahte olduğunu fark edince polise haber verdiğini anlattı.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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