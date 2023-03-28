Kayseri Sanayi Odası şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, deprem ve sel felaketinin yaşandığı bölgelerin hızlı bir şekilde ayağa kaldırılmasının öncelikli olduğunu belirtti.

Devletin deprem bölgesinde tüm imkanlarını seferber ettiğini anlatan Özkaya, "Bizler de elimizden geldiği kadar bölgedeki firmalarımıza destek olmalıyız. Tedariklerimizde ve ödemelerimizde bölgeyi gözetmeli ve katkıda bulunmalıyız. Bölge firmalarına mümkün olduğunca öncelik vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler ile sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

TOBB çatısı altında faaliyet gösteren tüm oda ve borsalar aracılığı ile deprem bölgesine 4 bin 500 tır, 750'ye yakın kamyon, 6 uçak ve 7 gemi yardım malzemesi ulaştırıldığını aktaran Büyüksimitci, bu yardımların sanayicilerin, iş dünyasının destekleriyle gerçekleştiğini belirtti.

Birçok şirketin depremden olumsuz etkilendiğinin belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen 11 ilimiz ülke ekonomisinin yüzde 10'unu oluşturuyor. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren 200 bine yakın şirketin bu felaketten olumsuz etkilendiği belirtiliyor. 2 milyondan fazla insanın ise başka illere nakledildiği biliniyor. Bölge ekonomisini ayağa kaldırmak, ticareti canlandırmak ve üretimi devam ettirmek için depremzede vatandaşlarımızın bir an önce şehirlerine dönmesi gerekiyor. Bunun için de kalıcı konutlara ihtiyaç var."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.