Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, raylı sistemin beşinci aşaması olan, Talas Mevlana ile Cumhuriyet Meydanı arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak tramvay hattında, 1 Mayıs itibarıyla test sürüşlerinin başlayacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yüklenici Gülermak-YDA firmasının yetkilileriyle şantiye alanında koordinasyon toplantısı yaparak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni hatta test sürüşlerinin 1 Mayıs'ta başlayacağını aktaran Büyükkılıç, yaklaşık 200 bin nüfusa sahip olan Talas'ın Mevlana Mahallesi'nden başlayıp İlim Yayma Cemiyeti önünden Cumhuriyet Meydanı'na gidecek hatta, çalışmaların yüzde 95 tamamlandığını kaydetti.

- "İstikbal İstiklale Ses Veriyor İstiklal Marşı Okuma Yarışması"

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen "İstikbal İstiklale Ses Veriyor İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri 29 Mart'ta verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenecek törende, dereceye girenler tablet, akıllı saat gibi ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan alacak.

- Jandarmadan trafik eğitimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki Özel Yeni Nesiller Bakımevi kreşindeki öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Ekipler, çocuklara boyama kitabı ve çeşitli hediyeler de dağıttı.

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