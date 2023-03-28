Kayseri'de 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçlarından hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.Ö. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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