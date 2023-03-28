GÜNCELLEME - Kayseri'de fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eğribucak Mahallesi Kergah Caddesi'nde bulunan plastik mobilya ayağı üretilen plastik ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangında fabrikanın çatısı çöktü.



İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.

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