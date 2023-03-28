GÜNCELLEME - Kayseri'de fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Kayseri'de fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

AA

GÜNCELLEME - Kayseri'de fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eğribucak Mahallesi Kergah Caddesi'nde bulunan plastik mobilya ayağı üretilen plastik ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında fabrikanın çatısı çöktü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu
Kayseri'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de sağanak etkili oldu
Kayseri'de 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Depremden 111 saat sonra yaralı çıkarılan Ayşegül, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Depremden 111 saat sonra yaralı çıkarılan Ayşegül, ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri Sanayi Odası şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri Sanayi Odası şubat ayı meclis toplantısı ...
Belediye ile yaşadığı yol yapım anlaşmazlığı nedeniyle kendini ve eşini ateşe verdi
YEREL HABERLER Belediye ile yaşadığı yol yapım anlaşmazlığı ...
Kayseri'de sahte parayı bozdururken yakalanan sanık hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Kayseri'de sahte parayı bozdururken yakalanan sanık ...
Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli ...
Kocasinan Belediyesi geleneksel hale getirdiği iftarların ilkini Yenimahalle'de verdi
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi geleneksel hale getirdiği ...
Talas Belediye Başkanı Yalçın market ve fırınları denetledi
YEREL HABERLER Talas Belediye Başkanı Yalçın market ve fırınları ...
Duvarları süslenen evlerde çocuklara ramazan sevinci aşılanıyor
YEREL HABERLER Duvarları süslenen evlerde çocuklara ramazan sevinci ...
İtfaiye ekipleri deprem bölgesinde hurdadan yapılan otobüste konakladı
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri deprem bölgesinde hurdadan yapılan ...
Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ...
Kayseri'de "change" araç operasyonunda 33 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de "change" araç operasyonunda 33 şüpheli ...
Talas'ta depremzede çocuklar Hacivat-Karagöz ile güldü
YEREL HABERLER Talas'ta depremzede çocuklar Hacivat-Karagöz ile ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Türkiye'nin otomobili Togg, Kayserililerle buluştu
YEREL HABERLER Türkiye'nin otomobili Togg, Kayserililerle buluştu
MSB'nin paraşüt üreten çalışanları depremzedeler için çadır dikiyor
YEREL HABERLER MSB'nin paraşüt üreten çalışanları depremzedeler için ...
KESOB Başkanı Odakır'dan küçük esnafa destek çağrısı
YEREL HABERLER KESOB Başkanı Odakır'dan küçük esnafa destek çağrısı
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, esnaf ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.