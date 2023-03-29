Kayseri Kariyer Merkezi, 1500 kişinin işe yerleşmesine aracı oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin işverenle iş arayanı buluşturduğu Kayseri Kariyer Merkezi, 1500 kişiye iş imkanı sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Kariyer Birim Sorumlusu Kenan Tosun, yaklaşık bir yılda 4 bin 500 iş başvurusu aldıklarını ve 1500 kişiyi işe yerleştirdiklerini belirtti.

Merkezin yaklaşık bir yıl önce açıldığını vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Toplamda 13 paydaşız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle ekonomik sorumluluklar üstlenen bir birim. Akademisyen hocalarımızın, kamu kurum kuruluşlarının olduğu bir yapı. İlk yılda 1500 kişiye iş bulmak bizim için iyi. Son bir ayda depremle alakalı başvuruların sayısı oldukça arttı. Depremzede vatandaşlarımızı, firmalarla görüşerek yönlendirmeyi yaptık."

İş başvuruları hakkında bilgi almaya gelen ve iş başvurusu yapan Buse Sağanak da "Kayseri Kariyer Merkezi'ne başvurduk ve şu an iş arıyorum. İş bulacağız inşallah. İki sene İstanbul'daydık. Şu an buradayız. Çok güzel ilgilendiler. Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden gerçekten memnunum." ifadelerini kullandı.



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