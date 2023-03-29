Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Muhabbet Çay Bahçesi ve Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesi'nde ramazan boyunca iftar sofrası kuruyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYTUR tarafından kurulan iftar sofralarında vatandaşlar bir araya geliyor.

Vatandaşlardan Mustafa Benli, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a iftar sofrası için teşekkür etti.

Mehmet Uçar da yalnız yaşadığını ve iftarlarını bu sofrada kalabalıkta yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

- Hacılar da iş insanları iftarda buluştu

Hacılar Kültür Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından iftar yemeği düzenlendi.

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Vakıf Başkanı Şükrü Baktır, vakfın 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yaklaşık 1100 öğrenciye her ay ortalama 750 lira burs verdiğini, ilçedeki camilerin yakıt ve temizlik gibi ihtiyaçlarını da karşıladıklarını belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da ramazan dolayısıyla ilçede kapısı çalınmadık ihtiyaç sahibi kimse kalmaması için gayret ettiklerini ifad etti.

- Kocasinan Belediyesi iftar yemeklerini evlere ulaştırdı

Kocasinan Belediyesi, hava koşullarından dolayı Buğdaylı Mahallesi'nde düzenlediği mahalle iftarına gelemeyenlere, iftar yemeğini evlere ulaştırdı.

Depremin ardından Buğdaylı Mahallesi'ne gelen depremzedeler ve mahalle sakinleriyle iftarını açan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını belirtti.

Çolakbayrakdar, daha sonra Argıncık Mahallesi'ni ziyaret etti.

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