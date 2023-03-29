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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamu avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve düzeltilmesi talebi

AA

Kamu avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve düzeltilmesi talebi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, kamu avukatlarının çalışma esasları ve özlük haklarında iyileştirme yapılmasını istedi.

Köse, Kayseri Barosu Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kamuda çalışan meslektaşlarının ana sorununun, kamu avukatlarının vekili olduğu idarenin teşkilat yapısına entegre edilmesi, yeknesak bir teşkilat yapısının bulunmaması olduğunu söyledi.

Bu sorunun ancak tüm kamu avukatlarının tek çatı altında toplanması ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda olduğu gibi kendi teşkilat yapılarına sahip olmaları ile çözülebileceğini belirten Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamuda çalışan meslektaşlarımızın kendi teşkilat kanunları ile tek çatı altında toplanmaları kapsamlı bir mevzuat değişikliği gerektirdiğinden gelinen bu aşamada mali haklarının düzeltilmesi bir nebze olsun yaralarına merhem olacaktır. Kamuda çalışan meslektaşlarımız imtiyaz değil itibar istemektedir. Bu sebeple öncelikle kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergeleri 5400 ek gösterge rakamında yükseltilmeli, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranları arttırılmalı, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 20 bin gösterge rakamı üzerinden ödenecek bir ek ödeme Emekli Sandığı Kanununa eklenmeli, vekalet ücretinin tamamı Avukatlık Kanunu gereğince avukata ait olmalı ve tavan uygulamasına son verilmelidir."

Toplantıya, çok sayıda avukat katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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