Kayseri'de yabani alıçlar aşılanarak ekonomiye kazandırılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesinin hazırladığı projeyle dağlardaki yabani alıçlar aşılanarak kalite ve verimi artırılacak.



Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Hasancı Mahallesi'ndeki yabani alıç ağaçları aşılandı.

Aşılama programına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin kimliğini korumak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Dağlarda yabani binlerce alıç ağacı bulunduğuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Bunları daha verimli hale getirmek için başlatmış olduğumuz aşılamayla daha güzel alıçlar yetişecek. Kocasinan, Kayseri'de yapılan tarımın yüzde 20'sini oluşturuyor. Merkez ilçe olmamıza rağmen tarım potansiyeli yüksek olan bir ilçeyiz. Ata tohumları, tıbbı ve aromatik bitkiler ve alternatif tarım ürünlerinin üretilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise yaptıkları araştırmalar sonucu bölgede yoğun şekilde yabani alıç olduğu tespit ettiklerini ve bir proje hazırladıklarını aktardı.

Yabani alıçların piyasa değeri yüksek alıçlara dönüştürüleceğini ve ekonomiye kazandırılacağını anlatan Şahin, "Özellikle sarı belen çeşidi olan verimli ve 15-20 adeti yaklaşık bir kiloya denk gelen alıç ağaçlarıyla bölgeye ek gelir sağlayacağız. Bölgede bulunan ve vatandaşın tercih etmediği çeşit olan alıçlara bu projeyle çok ciddi bir ekonomik değer yüklemiş olacağız. Hedefimiz, ilgili belediyelerle ve bakanlığımızın katkılarıyla alıç ve ahlat ağaçlarını da tekrar aşılayarak, piyasa değeri olan ürünlere dönüştürmektir." değerlendirmesinde bulundu.



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