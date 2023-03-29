Kayseri Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilecek kanser tarama aracının protokolü imzalandı

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilecek kanser tarama aracının tanıtım ve protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, kanserin tüm dünyada ve ülkede de giderek artan bir sağlık sorunu haline geldiğini söyledi.

Sebebi bilinen ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada kanserlerin yer aldığını belirten Erşan, "Ülkemizde de her yıl 180 bin civarında maalesef yeni kanser teşhisi konulmakta. Erkeklerde çoğunlukla akciğer ve prostat, bayanlarda da meme kanseriyle karşılaşmaktayız. Bununla birlikte kanserlerin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen ehemmiyeti de arttırmaktadır." diye konuştu.

Ülkede meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserler için tarama programları yürütüldüğünü kaydeden Erşan, merkeze uzak olan ilçe ve köylerde de bu ihtiyacın giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Talas Belediyesi öncülüğünde kendilerine tahsis edilen araçla her gün 20 civarında mamografi çekimi yapılacağını anlatan Erşan, müracaat eden bireylere, kana bakılmak suretiyle kanser açısından taramaları gerçekleştirebileceğini aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ülkenin sağlıkta geldiği yeri anlatarak, erken teşhis ve tedavinin önemine değindi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da kanser tarama aracının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilecek kanser tarama aracının protokol imza töreni gerçekleştirildi.

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