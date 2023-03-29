Yahyalı'da kar yağışı etkili oluyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.



İlçede yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçeye bağlı yaylalardaki otlak alanların kar altında kalması ve havaların aniden soğumasıyla besiciler zor anlar yaşadı.

Besiciler koyunlarıyla beraber hayvanlarını ilçe merkezindeki ahırlarına getirdi.





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