Kayseri'de lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri İrtibat Bürosu tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Bir restoranda düzenlenen programda konuşan LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, çocukların geleceği ve Türkiye için çalışarak, çabalayarak ellerinden gelen herşeyi yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Aynı sofraları birlikte paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünver, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen harekete geçen tüm Kayseri ekibine teşekkür etti.

LÖSEV olarak lösemili çocuklar ve kanser hastaları için çalıştıklarını hatırlatan Ünver, şunları kaydetti:

"Depremin ardından bölgedeki hastalarımızın durumunu merak ettik. Onlara nasıl ulaşırız? Neler yapmalıyız diye aynı saat içinde harekete geçtik. Bölgede 11 bin kanser hastamıza telefonlarla ulaşmaya çalıştık. Biz bu çalışmayı sürdürürken en yakın ilimiz Kayseri dedik. Kayseri'de de sürekli depremler yaşanmasına rağmen Kayseri'deki ekibimiz sevgili gönüllülerimiz ve destekçilerimizle sanki burada deprem olmuyormuş gibi kendi canlarını unuttular, hep birlikte deprem bölgesindeki kanser hastalarımıza ulaşmak için canlarını dişlerine taktılar."

LÖSEV'li gençlerin bütün Türkiye'ye umut aşıladığını vurgulayan Ünver, "Ben iyileştim gerisi beni ilgilendirmez demiyorlar. Ne diyorlar? 'Ben iyileştim. Sıra sende' diyorlar. Halbuki zaten yıllarını hastane odalarında kapalı geçirdiler." diye konuştu.

Programda gönüllü gençlerle çocuklar farklı etkinliklerle oyunlar oynadı.

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