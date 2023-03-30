İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar etkili oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kayak merkezinde tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Yer yer tipi ve sisin etkili olduğu Erciyes'te, kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri de merkeze giden yolda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan şehir merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.