Jandarma ekipleri deprem bölgesinde çocuklara moral veriyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremzede çocuklara moral veriyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görevlendirildikleri Elbistan'da çeşitli çalışmalar yaparken aynı zamanda depremzede çocuklar için moral etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Çadır kentleri ziyaret eden jandarma, aileleriyle sohbet ettikleri çocuklarla yakından ilgilenip miniklere oyuncak dağıtıyor.



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