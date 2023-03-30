Kayseri'de 11 bin 46 sentetik hap ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir tırda 11 bin 46 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir tırda yapılan aramada, şoför kabinindeki yatağın altına gizlenmiş 11 bin 46 sentetik hap bulundu.

Gözaltına alınan tır şoförü M.H'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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