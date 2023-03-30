Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleriyle iftar sofrasında buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Memduh Büyükkılıç, ziyarette huzurevi sakinlerinin ramazanını kutladı.

Masaları gezerek, huzurevi sakinleriyle sohbet eden Büyükkılıç, iftarın ardından Erciyesevler Camii'nde teravih namazı kılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

- Yahyalı'da ÖSYM Sınav Merkezi açıldı

Yahyalı'nın ÖSYM tarafından sınav merkezi tayin edilmesiyle ilgili Kadın ve Gençlik Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, karar sayesinde ilçede eğitim alan öğrencilerin üniversite sınavlarına girmelerinde büyük kolaylık sağlandığını belirtti.

ÖSYM Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanı Hayati Koca ise son iki yılda Türkiye genelinde 17 yeni sınav merkezi ile 3 yeni sınav koordinatörlüğü açtıklarını aktardı.

- NNYÜ'nün TÜBİTAK Öğrenci Projesindeki başarısı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ), devlet ve vakıf üniversiteleri arasında öğrenci sayısına göre en fazla TÜBİTAK Öğrenci Projesi desteği kazanan üniversite oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2022/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

NNYÜ öğrencileri tarafından hazırlanan 31 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, projeleri kabul edilen öğrencileri ve projelere destek veren danışman öğretim üyelerini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

- AGÜ, Times Asya 2023 ödüllerinde finalist oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) Asya 2023 Ödüllerinde finale kaldı.

AGÜ "Çevre Liderliğine Üstün Katkı" kategorisinde uyguladığı iklim değişikliğine çok boyutlu yaklaşım ve mükemmelliğe ulaşma stratejisi ile finalist oldu.

Çevre konularına liderlik eden, yenilikçi yaklaşımlarla projeler yürüten AGÜ, finale kalan 8 üniversite arasında yer aldı.

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