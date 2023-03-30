Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Birinciliği müsabakaları Kayseri'de yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Birinciliği müsabakaları Kayseri'de gerçekleştirildi.



Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Tesisleri'nde yapılan yarışlara Erzincan, Erzurum, Ankara, Kayseri ve Isparta'dan 40 sporcu katıldı.

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcularının 6 madalya kazandığı yarışların madalya töreni Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Sporcular, madalyalarını Türkiye Dağcılık Federasyonu yetkilileri ve antrenörlerinden aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.