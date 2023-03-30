Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayırsever katkısıyla yapımı tamamlanan aile sağlığı merkezini inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde hayırsever Cemil Küçükşahin'in katkılarıyla yapılan aile sağlığı merkezini gezdi.

Merkezin iç tefrişat çalışmalarının ardından hizmete sunulacağını belirten Çolakbayrakdar, "Osmangazi Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezimizin inşaatı tamamlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çevrede yaşayan hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak. Sağlıkla iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Kocasinan'ın her bir bölgesinde gerek aile sağlık merkezi gerek diğer sosyal donatılar gerekse belediye olarak bizim yapmamız gereken her bir çalışmayı adım adım takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Başkan Palancıoğlu, iftarda muhtarlarla buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, iftar programında muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, iftarda Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan da bulundu.

Palancıoğlu, muhtarlarla iftar sofrasında ramazanın bereketini yaşadıklarını belirtti.

İlçede yapılacak çalışmaları muhtarlarla istişare ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirdiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"STK'ler, muhtarlarımız, esnaf ve meslek odalarımızdan gelen her türden öneri ve talebi inceliyor, ilçemiz ve vatandaşlarımızın yararı için uygulanabilecek olanları değerlendiriyoruz. Talepleri de imkanlarımız ölçüsünde gerçekleştiriyoruz. Bu tarz programlarımız muhtarlarla dayanışmayı güçlendiriyor. Bu vesileyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz."

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