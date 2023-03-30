Kayseri'de devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde pikapın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Büyükçakır Mahallesi Muhtarı V.A'nın kullandığı 01 ZY 0174 plakalı pikap, Büyük Ayvan mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi F.A. ve kayınbabası Ö.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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