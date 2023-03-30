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Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Özlem Yalman, Duhan Köyiçi, Uğur Akyıldız

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 32, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde, Landrum 22, Eylül Minez, Burcu Yağan 3, Nisa Yalçın 2, Mısra Albayrak, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Modiri 13, Feray Dalkılıç

Çankaya Üniversitesi: Zellous 11, Ayşe Cora 19, İdil Türk 2, White 20, Sena Özekli, Gülse Uğur 2, Melike Yalçınkaya 1, Gizem Tüzün 2, Aleyna Fatma Cengizhan, Melike Tuğba Oral 9

5 faul: (36.06) Modiri (Melikgazi Kayseri Basketbol), (38.00) Ayşe Cora (Çankaya Üniversitesi)

1. Periyot: 22-17

Devre: 36-36

3. Periyot: 62-49

KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. hafta ve son maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, Çankaya Üniversitesi'ni 76-66 yendi.

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