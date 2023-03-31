ERÜ'den Sütçü İmam Üniversitesi hastanesine teknik destek

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) gönüllü ekip, depremlerde hasar gören Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin teknik, bakım ve onarım işlerine destek verecek.

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin teknik, bakım ve onarım işlerine destek verilmesi amacıyla 7'şer kişiden oluşan iki ekipten birinin Kahramanmaraş'a gittiğini belirtti.

Kahramanmaraş'taki hastanenin talebi üzerine ekibi hazırladıklarını aktaran Horozoğlu, şunları kaydetti:

"Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla hastanemiz elektrik, sıhhi tesisat, kaynak, klima, mobilya, boya ve gaz vakum atölyelerinde görev yapan teknik personelimizden iki gönüllü ekip oluşturduk. Bu iki ekibin birincisi Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde meydana hasarın giderilmesi amacıyla teknik, onarım ve bakım hizmetleri için 10 günlüğüne bölgeye gitti. Diğer ekip de akabinde gidecek."

Depremin yaralarının birlikte sarılacağını vurgulayan Horozoğlu, ekibe kolaylık diledi.



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