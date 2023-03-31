ASPİLSAN 42 yıldır Türkiye'nin enerjisine güç katıyor

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kuran ve 2022 yılı haziran ayında seri üretime başlayan ASPİLSAN Enerji, 42. yaşını kutluyor.

ASPİLSAN Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların bağışlarıyla 1981 yılında kurulan şirket, çalışmalarını 42 yıldır Türkiye'nin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çö­zümler sunma hedefiyle yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, 2021-2022 döneminde ASPİLSAN Enerji'nin en önemli odak konusunun Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının desteğiyle başlatılan lityum iyon pil üretim tesisi yatırımı olduğunu belirtti. Özsoy, şunları kaydetti:

"ASPİLSAN Enerji olarak pil üretimini yerli ve milli olarak yapma konusunda çok önemli bir yol katettik. Tesisimizde üretilen piller ile hem savunma sanayi hem de özel sektörün ihtiyacı yerli ve milli olarak karşılanmakta hem de ilerleyen dönemlerde farklı tip, boyut ve teknolojilerdeki pil hücrelerinin de geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Ürettiğimiz piller, telsiz, jammer, robotik sistem, silah sistemi, elektrikli el aletleri, medikal, hibrit araçlar, akıllı tekstil ürünleri bataryaları, e-bisiklet, e-scooter, forklift, UPS sistemleri ve enerji depolama sistemlerinde kullanılabilmektedir. ASPİLSAN Enerji 42 yıldır savunma sanayinin enerji ihtiyaçlarına kesintisiz cevap verirken son yıllarda ürettiği yenilikçi çözümleriyle farklı sektörlere de yönelerek yeni ürünleriyle portföyünü önemli ölçüde genişletti."

Özsoy, "AR-GE 250" araştırmasına göre ASPİLSAN Enerji'nin 2021 yılında "AR-GE Merkezinde Yürütülen Proje Sayısına Göre İlk 100" kategorisinde Türkiye'nin en çok proje yürüten 33. firması olduğunu ifade etti.

Pil ihracatçısı olma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Özsoy, Avrupa'ya ihracata yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini bildirdi.

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