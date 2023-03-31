Büyükkılıç depremzedelerle iftar sofrasında buluştu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentte misafir edilen depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Vali Vekili Şenol Esmer ile depremzede vatandaşlarla bir şirket tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Büyükkılıç, depremden etkilenen tüm illere yardım ve destek seferberliği başlattıklarını belirtti.

Depremlerinin ardından kamu kurum ve kuruluşları ile deprem bölgelerinde olduklarını kaydeden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Artık yaralarımızı sarmaya, birbirimizle kenetlenmeye, üzerimize ne düşüyorsa onu yapmaya her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu anlayış içerisinde Kayseri’mizde misafir ettiğimiz siz kardeşlerimiz, 10 binin üzerinde yavrumuz, 16 bin civarında sağlık alanında hizmet verdiğimiz kardeşlerimiz dahil olmak üzere tek vücut olduk ve valiliğimizin önderliğinde kurum ve kuruluşlarımızla sizinle birlikte olduk."

Vali Vekili Şenol Esmer ise Başkan Büyükkılıç'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız, oda başkanlarımız, yerel yönetimdeki diğer ilçe belediye başkanlarımızla birlikte gerçekten çok güzel bir organizasyonla gönül rahatlığıyla ilimiz adına bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



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