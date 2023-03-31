KAYSO Başkanı Büyüksimitci şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, TÜİK verilerine göre, Kayseri'nin yıllık ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 5,50 artarak, 3 milyar 892 bin dolar olarak gerçekleştini bildirdi.

İhracatta ocak ayına göre yüzde 4,23'lük düşüş yaşandığını belirten Büyüksimitci, "Şubat ayında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 4,23 düşerek 268 milyon 723 bin dolar olarak gerçekleşti. İhracatımız bir önceki aya göre bir miktar düşüş gösterse de son 12 aylık verileri karşılaştırdığımız zaman ihracatımızın, 2022 yılına göre 2023 yılında yüzde 5,50'lik bir artışla 3 milyar 892 bin dolar olduğunu görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

2023 yılı şubat ayında en çok ihracat yapılan sektörleri ve ülkeleri de açıklayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Mobilya her zaman olduğu gibi ihracat kalemlerimiz arasında ilk sıradaki yerini koruyor. Ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ise Almanya var. Daha sonra ABD ve Irak geliyor. İhracat pazarlarımızın ilk üç sırasında Avrupa ülkeleri ve ABD'nin olması Kayseri sanayisinin ne kadar kaliteli ürünler ürettiğinin bir göstergesidir. Biz ithal ettiğimizin iki katından daha fazlasını ihraç ediyoruz. Bu manada Türkiye'nin cari açığına ciddi manada katkı veriyoruz. Yine şehrimizin kilogram başı ihracat fiyatı ocak ayında 2,22 dolar iken Türkiye’nin kilogram fiyatının 1,64 dolar olduğunu görüyoruz. Burada da Türkiye ortalamasının hayli üzerindeyiz."

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